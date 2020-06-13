Польща відкрила кордони для всіх сусідніх країн ЄС

Польща в ніч на суботу знову відкрила свої кордони з усіма сусідніми країнами Євросоюзу після трьох місяців дії обмежень на в'їзд через коронавірусну кризу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

Відкриття польських кордонів означає, що мандрівники матимуть право на вільний в'їзд, виїзд та транзит через Польщу і не зобов’язані проходити карантин. Скасування обмежень також стосується усіх громадян ЄС, які приїжджатимуть із сусідніх з Польщею країн.

Зовнішні кордони ЄС залишаються закритими. Прикордонний контроль на кордоні з Україною, Білоруссю та Калінінградською областю РФ зберігається.

Водночас працівникам з цих країн не потрібно проходити карантин. Громадяни Росії, Білорусі та України матимуть право на в'їзд до Польщі, якщо вони в шлюбі з громадянами Польщі або є дітьми польських громадян чи мають дозвіл на роботу в Польщі.

Міжнародні рейси відновляться у Польщі з наступного вівторка.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам з 15 червня зняти прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС, а також – поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх країн з 1 липня.

Єврокомісія також виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

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