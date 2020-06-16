Столтенберг: Венгрия не сняла блокаду Украины, несмотря на ее новый статус в НАТО

Хотя НАТО предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, Венгрия не сняла свою блокаду встреч комиссии Украина-НАТО.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге во вторник в Брюсселе сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг отвечал на вопрос о том, продолжает ли Венгрия блокировать встречи комиссии Украина-НАТО после того, как Альянс предоставил Украине статус EOP.

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Следует подчеркнуть, что решение о присоединении Украины к Программе расширенных возможностей в НАТО принималось консенсусом. Это означает, что Венгрия дала свое согласие - хотя и дальше блокирует в НАТО встречи с Украиной.

"Да, действительно, союзники решили предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями. Украина доказала, что может быть ценным партнером НАТО", - заявил Столтенберг, добавив, что новое партнерство является путем к углублению сотрудничества НАТО с Украиной.

"По этому вопросу (венгерской блокады встреч. - Ред.), он еще не решен, мы еще решаем его. И я надеюсь, что мы найдем это решение", - отметил генсек.

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12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.

Кроме Украины, статус партнеров с расширенными возможностями имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Ранее Венгрия уточнила условия, при которых снимет вето в НАТО в отношении Украины.

Как известно, Венгрия уже более двух лет блокирует заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов.

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