После получения нового статуса в НАТО Украина стремится к членству – Стефанишина

Новый вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что после получения статуса партнера расширенных возможностей Украина и дальше будет стремиться к членству в Альянсе.

Об этом Стефанишина рассказала в интервью "Европейской правде".

"Ни Украина, ни НАТО не рассматривают EOP (Программа расширенных возможностей НАТО. - Ред.) как отвлечение внимания Украины от движения в направлении ПДЧ и членства в Альянсе", - сказала Стефанишина.

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На вопрос, будет ли Украина членом НАТО, она ответила: "Обязательно".

Стефанишина назвала присоединение Украины к EOP "очень мощным политическим сигналом" о приоритетах Альянса. По ее словам, в статусе EOP Украина присоединится к новому формату обмена оперативной информацией между странами-участницами программы и странами НАТО.

"Также это позволит более эффективно внедрять мероприятия, заложенные в годовой национальной программе. Это дает дополнительные инструменты участия Украины в военных учениях. А еще это значит глубже партнерство Украина-НАТО на операционном уровне", - сказала Стефанишина.

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12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.

Кроме Украины, статус партнеров расширенных возможностей имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

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