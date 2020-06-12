Зеленский и Кулеба поблагодарили членов НАТО за новый статус для Украины

Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарили членов НАТО за предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей Альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Благодарю членов за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира", - написал президент в своем Twitter.

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По его словам, новый статус является практичным решением, которое позволит Украине и Альянса еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности.

Благодарность членам Альянса выразил также глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в Альянсе, благодаря которым это решение стало возможным. Украина наконец получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе!" - написал министр в своем Twitter.

12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.

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Этот статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, цель которой – поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

Страны НАТО поздравили Украину с получением нового статуса.

Украина сейчас является одним из шести партнеров расширенных возможностей наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.

В НАТО отдельно подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в Альянсе.