Зеленский и Кулеба поблагодарили членов НАТО за новый статус для Украины
Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарили членов НАТО за предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей Альянса.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Благодарю членов за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира", - написал президент в своем Twitter.
По его словам, новый статус является практичным решением, которое позволит Украине и Альянса еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности.
Благодарность членам Альянса выразил также глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в Альянсе, благодаря которым это решение стало возможным. Украина наконец получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе!" - написал министр в своем Twitter.
12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.
Этот статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, цель которой – поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.
Страны НАТО поздравили Украину с получением нового статуса.
Украина сейчас является одним из шести партнеров расширенных возможностей наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.
В НАТО отдельно подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в Альянсе.