Столтенберг: Угорщина не зняла блокаду України попри її новий статус в НАТО

Хоча НАТО надав Україні статус партнера розширених можливостей, Угорщина не зняла свою блокаду зустрічей комісії Україна-НАТО

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу у вівторок в Брюсселі сказав генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Столтенберг відповідав на запитання про те, чи продовжує Угорщина блокувати зустрічі комісії Україна-НАТО після того, як Альянс надав Україні статус EOP.

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Варто підкреслити, що рішення про приєднання України до Програми розширених можливостей у НАТО ухвалювалося консенсусом. Це означає, що Угорщина дала свою згоду - хоча й далі блокує у НАТО зустрічі з Україною.

"Так, дійсно, союзники вирішили надати Україні статус партнера з розширеними можливостями. Україна довела, що може бути цінним партнером НАТО", - заявив Столтенберг, додавши, що нове партнерство є шляхом до поглиблення співпраці НАТО з Україною.

"Щодо цього питання (угорської блокади зустрічей. - Ред.), воно ще не вирішене, ми ще вирішуємо його. І я сподіваюся, що ми знайдемо це рішення", - зазначив генсек.

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12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.

Крім України, статус партнерів розширених можливостей мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.

Раніше Угорщина уточнила умови, за яких зніме вето в НАТО щодо України.

Як відомо, Угорщина вже понад два роки блокує засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і президентів.

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