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Лидеры ЕС обсудят реализацию "Минска" на видеоконференции 19 июня

Среда, 17 июня 2020, 07:52

Лидеры стран-членов ЕС 19 июня обсудят состояние дел по выполнению Минских соглашений.

Об этом говорится в письме президента Европейского Совета Шарля Мишеля к лидерам стран-членов ЕС накануне видеоконференции лидеров блока, которая пройдет 19 июня, сообщает корреспондент "Европейской правды".

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"В конце встречи мы кратко коснемся положения дел по имплементации Минских соглашений", - сказано в письме.

Центральной темой видеовстречи станет семилетний бюджет ЕС, Многолетняя финансовая рамка, и план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса.

Видеоконференция начнется с обмена мнениями с президентом Европейского парламента Давидом Сассоли.

Затем премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сделает краткую презентацию результатов председательства Хорватии в Совете ЕС, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского Совета Шарль Мишель отчитаются о видеоконфренцим с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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