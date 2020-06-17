Лидеры ЕС обсудят реализацию "Минска" на видеоконференции 19 июня

Лидеры стран-членов ЕС 19 июня обсудят состояние дел по выполнению Минских соглашений.

Об этом говорится в письме президента Европейского Совета Шарля Мишеля к лидерам стран-членов ЕС накануне видеоконференции лидеров блока, которая пройдет 19 июня, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"В конце встречи мы кратко коснемся положения дел по имплементации Минских соглашений", - сказано в письме.

Центральной темой видеовстречи станет семилетний бюджет ЕС, Многолетняя финансовая рамка, и план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса.

Видеоконференция начнется с обмена мнениями с президентом Европейского парламента Давидом Сассоли.

Затем премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сделает краткую презентацию результатов председательства Хорватии в Совете ЕС, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского Совета Шарль Мишель отчитаются о видеоконфренцим с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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