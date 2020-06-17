Лідери ЄС обговорять реалізацію "Мінська" на відеоконференції 19 червня

Лідери країн-членів ЄС 19 червня обговорять стан справ щодо виконання Мінських угод.

Про це йдеться у листі президента Європейської Ради Шарля Мішеля до лідерів країн-членів ЄС напередодні відеоконференції лідерів блоку, що пройде 19 червня, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Наприкінці зустрічі ми коротко торкнемося стану справ щодо імплементації Мінських угод", - сказано в листі.

Центральною темою відеозустрічі стане семирічний бюджет ЄС, Багаторічна фінансова рамка, та план відновлення економіки Євросоюзу після пандемії коронавірусу.

Відеоконференція почнеться з обміну думками з президентом Європейського парламенту Давідом Сассолі.

Потім прем'єр-міністр Хорватії Андрєй Плєнковіч зробить коротку презентацію результатів головування Хорватії у Раді ЄС, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської Ради Шарль Мішель відзвітують про відеоконфренцію з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Читайте також: Почули Донбас: чому включення переселенців до Мінська дає шанс на вихід із глухого кута