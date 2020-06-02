Ермак и Кулеба планируют визит в Париж

Председатель Офиса президента и министр иностранных дел Украины намерены в ближайшем времени посетить Париж.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Андрей Ермак в комментарии СМИ во время визита в Берлин.

"Я думаю, что мы вскоре проведем такой же визит с министром в Париж, и будем уже двигаться вместе с нашими партнерами по этому пути (мирного урегулирования ситуации в Донбассе - ИФ)", - заявил глава Офиса президента.



Напомним, сегодня Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершили визит в Берлин.

В составе украинской делегации были также заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

В рамках визита состоялся ряд встреч, в частности, с министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, также с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс конференции с немецким коллегой Гайко Маасом заверил, что в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Украина не согласится на пересечение "красных линий".