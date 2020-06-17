Дуда может встретиться с Трампом на следующей неделе - СМИ

Президент Польши Анджей Дуда может провести визит в Вашингтон и встретиться с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе, что станет первым приемом у американского президента с начала пандемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники в администрации Дуды сообщает журналист польского RMF FM. Также такая информация у портала Politico от анонимного источника в Белом доме.

По данным польского журналиста, встреча запланирована до президентских выборов в Польше, которые должны состояться 28 июня. По информации Politico - на следующей неделе.

Среди ключевых вопросов, которые, вероятно, будут обсуждаться на встрече - передислокация в Польшу американских военных, которых Белый дом решил вывести из Германии. О такой вероятности шла речь раньше. Если по крайней мере половина военных, которых выводят из Германии, разместятся в Польше, американский контингент в стране возрастет вдвое.

И президент, и премьер Польши выражали заинтересованность такой перспективой.

"Если будут решения о перемещении части американских военных, которые сейчас находятся в Германии, мы точно заинтересованы", - сказал Дуда в интервью изданию РАР, добавляя, что Польша "всегда была открыта для союзников".

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Премьер Матеуш Моравецкий отмечал, что надеется на такое развитие событий, поскольку это усилило бы восточный фланг НАТО.

На прошлой неделе появилась информация о том, что Белый дом планирует почти на треть сократить свой военный контингент в Германии. В этот понедельник Дональд Трамп подтвердил ее, обвинив Германию, близкого союзника США в том, что она не выполнила поставленные цели расходов на оборону в НАТО и якобы использовала Соединенные Штаты в вопросах торговли.

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