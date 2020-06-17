Дуда может встретиться с Трампом на следующей неделе - СМИ
Президент Польши Анджей Дуда может провести визит в Вашингтон и встретиться с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе, что станет первым приемом у американского президента с начала пандемии.
Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники в администрации Дуды сообщает журналист польского RMF FM. Также такая информация у портала Politico от анонимного источника в Белом доме.
По данным польского журналиста, встреча запланирована до президентских выборов в Польше, которые должны состояться 28 июня. По информации Politico - на следующей неделе.
Среди ключевых вопросов, которые, вероятно, будут обсуждаться на встрече - передислокация в Польшу американских военных, которых Белый дом решил вывести из Германии. О такой вероятности шла речь раньше. Если по крайней мере половина военных, которых выводят из Германии, разместятся в Польше, американский контингент в стране возрастет вдвое.
И президент, и премьер Польши выражали заинтересованность такой перспективой.
"Если будут решения о перемещении части американских военных, которые сейчас находятся в Германии, мы точно заинтересованы", - сказал Дуда в интервью изданию РАР, добавляя, что Польша "всегда была открыта для союзников".
Премьер Матеуш Моравецкий отмечал, что надеется на такое развитие событий, поскольку это усилило бы восточный фланг НАТО.
На прошлой неделе появилась информация о том, что Белый дом планирует почти на треть сократить свой военный контингент в Германии. В этот понедельник Дональд Трамп подтвердил ее, обвинив Германию, близкого союзника США в том, что она не выполнила поставленные цели расходов на оборону в НАТО и якобы использовала Соединенные Штаты в вопросах торговли.
Читайте также: Наказание Меркель: зачем Трамп выводит американские войска из Германии