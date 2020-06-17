Дуда може зустрітися з Трампом наступного тижня – ЗМІ

Президент Польщі Анджей Дуда може здійснити візит до Вашингтона та зустрітися з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня, що стане першим прийомом в американського президента з початку пандемії.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела в адміністрації Дуди повідомляє журналіст польського RMF FM. Також така інформація є у порталу Politico від анонімного джерела у Білому домі.

За даними польського журналіста, зустріч запланована до президентських виборів у Польщі, які мають відбутися 28 червня. За інформацією Politico – вже наступного тижня.

Серед ключових питань, які, ймовірно, будуть обговорюватися на зустрічі – передислокація до Польщі американських військових, яких Білий дім вирішив вивести з Німеччини. Про таку ймовірність йшла мова і раніше. Якщо принаймні половина військових, яких виводять з Німеччини, розмістяться у Польщі, американський контингент в країні зросте удвічі.

І президент, і прем’єр Польщі висловлювали зацікавленість такою перспективою.

"Якщо будуть рішення про переміщення частини американських військових, які наразі перебувають у Німеччині, ми точно зацікавлені", - казав Анджей Дуда в інтерв'ю виданню РАР, додаючи, що Польща "завжди була відкрита для союзників".

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Прем'єр Матеуш Моравєцький зазначав, що сподівається на такий розвиток подій, оскільки це посилило би східний фланг НАТО.

Нагадаємо, минулого тижня з'явилася інформація про те, що Білий дім планує майже на третину скоротити свій військовий контингент у Німеччині. Цього понеділка Дональд Трамп підтвердив її, звинувативши Німеччину, близького союзника США у тому, що вона не виконала поставлені цілі витрат на оборону в НАТО та нібито використовувала Сполучені Штати в питаннях торгівлі.

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