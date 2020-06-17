Массовые мероприятия в Германии останутся под запретом до конца октября – СМИ

Германия планирует оставить под запретом проведение массовых мероприятий минимум до конца октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкие телеканалы NTV i RTL.

Канцлер Германии Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель встречаются во второй половине дня, чтобы принять решение о дальнейших мерах по борьбе с пандемией коронавируса.

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Как говорится в проектах документа федеральных земель, с которым ознакомились телеканалы, проведение массовых мероприятий, вероятно, останется под запретом до конца октября. Это касается народных гуляний, сельских и городских праздников, фестивалей, ярмарок и т.п.

Объясняют, что эти меры являются рискованными ввиду невозможности проведения отслеживания контактов и соблюдение санитарно-гигиенических правил.

Напомним, накануне в Германии стало доступно для скачивания в Google Play Store и Apple Store официальное приложение, которое предупреждает о возможной опасности заразиться коронавирусом.

За сутки его скачали более 6 млн человек.