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Масові заходи в Німеччині залишаться під забороною до кінця жовтня - ЗМІ

Середа, 17 червня 2020, 12:10

Німеччина планує залишити під забороною проведення масових заходів щонайменше до кінця жовтня. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецькі телеканали NTV i RTL.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і глави урядів федеральних земель зустрічаються в другій половині дня, щоб прийняти рішення про подальші заходи у боротьбі з пандемією коронавірусу.

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Як ідеться у проєкті документа федеральних земель, з яким ознайомились телеканали, проведення масових подій, вірогідно,  залишиться під забороною до кінця жовтня. Це стосується народних гулянь, сільських і міських свят, фестивалів, ярмарків тощо. 

Пояснюють, що ці заходи є ризикованими з огляду на неможливість проведення відстеження контактів та дотримання санітарно-гігієнічних правил. 

Нагадаємо, напередодні у Німеччині став доступний для скачування в Google Play Store і Apple Store офіційний додаток, який попереджає про можливу небезпеку заразитися коронавірусом. 

За добу його завантажили понад 6 мільйонів осіб.

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