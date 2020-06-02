Крым, Донбасс, голодомор и НАТО: Кулеба уточнил тематику переговоров в Берлине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодняшних переговорах в Германии на повестке дня будут вопросы деоккупации Крыма, сотрудничества с НАТО и ситуации на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На повестке дня в моей папке к этому нашему политическому визиту: деоккупация ОРДЛО и Крыма, поддержка Германией реформ в Украине, в частности медицинской реформы, предоставление Украине статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО, европейская интеграция Украины во время председательства Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 года; исторические вопросы: перспектива признания Бундестагом Голодомора как геноцида украинского народа и установка памятника украинцам, погибшим во Второй мировой войне; торговля и инвестиции между странами", - написал Кулеба.

Отметим, что накануне в МИД обнародовали информацию о визите, но в ней не указывались вопросы НАТО и исторические вопросы.

Кулеба также отметил, что украинская делегация – первая иностранная делегация, которую принимают в Германии после начала коронавирусного карантина.

"Здесь все дисциплинированно придерживаются социальной дистанции, но это не помешает нам сегодня поговорить с глазу на глаз делегациями - глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква, вице-премьер Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран владеют всей информацией из первых рук о ситуации на Донбассе, в Крыму и на Черном море", - добавил он.

Напомним, 13 мая СМИ сообщили, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий переговоры по Донбассу в Кремле, прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины, якобы по приглашению немецкой стороны.

На следующий день Кулеба заявил, что Украина заранее знала об этом визите и будет знать о том, как он прошел, поэтому "ни о каких играх за спиной Киева речь не идет".

Подробнее о ходе переговоров читайте в статье: "Мы попытаемся, если у Минска вообще есть шансы": что происходит в переговорах по Донбассу

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