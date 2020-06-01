В МИД раскрыли детали визита Кулебы и Ермака в Берлин

В МИД официально подтвердили и раскрыли детали визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы 2 июня в Берлин, где пройдут переговоры по Донбассу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отметили в пресс-службе министерства, в состав украинской делегации, помимо Кулебы, войдут руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и другие чиновники.

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В Берлине запланированы встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Отмечается, что в ходе визита стороны обсудят ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарную ситуацию на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита в нормандском формате на уровне глав государств и правительств, инициативы по деоккупации Крыма, а также пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19.

По результатам переговоров министров иностранных дел Украины и Германии запланирована совместная пресс-конференция.

Напомним, 13 мая СМИ сообщили, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий переговоры по Донбассу в Кремле, прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины, якобы по приглашению немецкой стороны.

На следующий день Кулеба заявил, что Украина заранее знала об этом визите и будет знать о том, как он прошел, поэтому "ни о каких играх за спиной Киева речь не идет".

Подробнее о ходе переговоров читайте в статье: "Мы попытаемся, если у Минска вообще есть шансы": что происходит в переговорах по Донбассу

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