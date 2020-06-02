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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла

Вторник, 2 июня 2020, 15:44

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла, толчки ощущались и в Молдове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В сейсмической зоне Вранча, что на востоке Румынии, сегодня днем ​​произошло землетрясение. По оценкам румынского Института физики земли, его магнитуда составила 4,4 балла. Землетрясение произошло в 14:12 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 99 километров.

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Толчки ощущались также в Молдове.

Мощное землетрясение в стране в этом году зафиксировали 31 января. Тогда сила толчков составила 5,2 по шкале Рихтера, а эпицентр находился на глубине 121 километр. Максимальная сила толчков, регистрировались в этой зоне - 7,6 балла.

Напомним, в апреле 2020 года землетрясения произошли в Италии и Хорватии. В Италии магнитуда толчков составила 4,2, землетрясение не вызвало серьезных разрушений.

В Хорватии сила толчков составила 5,3 по шкале Рихтера. В результате землетрясения погиб один человек, еще 27 получили ранения. Общие материальные убытки оценили в 5,5 млрд евро.

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Румыния
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