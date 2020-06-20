Правительство Польши предлагает пожарные машины за высокую явку на "территориях Дуды"

Правительство Польши предложило предоставить пожарные машины небольшим гминам, которые продемонстрируют самую высокую явку на президентских выборах на следующей неделе.

Соответствующее кампанию объявило МВД страны, сообщает "Европейская правда".

Как указано на сайте ведомства, пожарная машина достанется населенным пунктам до 20 000 жителей, у которых на выборах 28 июня будет самая высокая явка.

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16 транспортных средств будут предоставлены в рамках кампании под названием "Битва за машины". Стоимость одной машины составляет почти 800 000 злотых.

Критики этой акции, среди которых главная оппозиционная партия "Гражданская платформа", отмечают, что эта схема очевидно разработана для увеличения явки в сельской местности, где избиратели преимущественно поддерживают действующего президента Анджея Дуду. "Гражданская платформа" в основном пользуется поддержкой населения в городах.

Как сообщалось, по одному из последних опросов действующий президент Польши Анджей Дуда проигрывает во втором туре президентских выборов, если его соперником будет Рафал Тшасковский или Шимон Головня.