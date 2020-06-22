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В Германии опасно возросла скорость распространения коронавируса

Понедельник, 22 июня 2020, 15:35

В Германии индекс воспроизведения коронавируса в воскресенье приблизился к "3", почти втрое превысив показатель, необходимый для сдерживания эпидемии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, такие данные обнародовал Институт имени Роберта Коха.

Для Германии индекс воспроизведения вируса, так называемый 'R' value, в воскресенье, 21 июня, достиг 2.88 по сравнению с 1.79 в субботу.

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Этот показатель означает, сколько людей в среднем инфицирует один больной. Для сдерживания эпидемии необходимо, чтобы он был меньше "1".

Средний семидневный показатель индекса, который менее подвержен колебаниям, вырос с 1,55 в субботу до 2.03 в воскресенье.

В Институте объясняют этот скачок прежде всего локальными вспышками в земле Северный Рейн-Вестфалия, в частности, вспышкой на мясокомбинате, где заболели более тысячи работников.

"В ближайшие дни необходим будет тщательный мониторинг развития ситуации, в частности, роста числа случаев вне локальных вспышек", - отмечается в отчете.

За последние сутки в стране обнаружили еще 537 больных. Общее количество инфицированных в Германии с начала эпидемии достигло 190 359.

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Коронавирус Германия
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