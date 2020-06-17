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Власти Праги идут на карантин после обнаружения коронавируса у заместителя мэра

Среда, 17 июня 2020, 13:20

Ряд должностных лиц Праги идут на карантин после того, как у заместителя мэра подтвердился коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание Novinky.

Вечером во вторник заместитель мэра Праги Петр Глубучек сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

"Вчера вечером у меня была повышенная температура, 37,8°C. Я решил проявить ответственность и не пошел на работу сегодня, сдал тест... Вечером подтвердился положительный результат", - сообщил Глубучек в комментарии изданию.

Перед этим, в понедельник, заместитель мэра присутствовал на семичасовом совещании с другими должностными лицами Праги. В связи с этим мэр Праги Зденек Гржиб сообщил, что все участники встречи уходят на 14-дневный карантин.

"Наш коллега заразился коронавирусом. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Все, кто был на заседании горсовета, должны уйти на карантин – то есть все руководство города", - написал мэр, добавив, что если бы партнеры по коалиции согласились на онлайн-заседание, то такого сценария можно было бы избежать.

Депутаты городского совета между тем выясняют, кто из них пересекался с заместителем мэра или теми, кто контактировал с ним. Всего уйти на карантин и сдать тест на коронавирус придется примерно 40 людям.

После ряда послаблений карантина суточный прирост числа больных в Чехии не имеет четкой динамики, колеблясь в пределах от нескольких десятков до 80 новых случаев. Это существенно меньше, чем показатели марта-апреля на пике эпидемии.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 10 112 подтвержденных случаев коронавируса и 332 смертей. 7630 больных уже выздоровели.

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