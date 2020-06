Власти Праги идут на карантин после обнаружения коронавируса у заместителя мэра

Ряд должностных лиц Праги идут на карантин после того, как у заместителя мэра подтвердился коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание Novinky.

Вечером во вторник заместитель мэра Праги Петр Глубучек сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

"Вчера вечером у меня была повышенная температура, 37,8°C. Я решил проявить ответственность и не пошел на работу сегодня, сдал тест... Вечером подтвердился положительный результат", - сообщил Глубучек в комментарии изданию.

Перед этим, в понедельник, заместитель мэра присутствовал на семичасовом совещании с другими должностными лицами Праги. В связи с этим мэр Праги Зденек Гржиб сообщил, что все участники встречи уходят на 14-дневный карантин.

"Наш коллега заразился коронавирусом. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Все, кто был на заседании горсовета, должны уйти на карантин – то есть все руководство города", - написал мэр, добавив, что если бы партнеры по коалиции согласились на онлайн-заседание, то такого сценария можно было бы избежать.

Kolega náměstek @p_hlubucek je nakažen nemocí covid-19. Přeji mu brzké uzdravení. Všichni, kteří se zúčastnili rady, teď musí do karantény, takže celé vedení města. To by se nestalo, kdyby rady probíhaly online, jak jsem navrhoval. Bohužel byli koaliční partneři proti.