Зеленский и Орбан могут встретиться в конце июля

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном может состояться в конце июля.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель главы МИД Украины Василий Боднар, сообщает "Европейская правда".

По его словам, вопрос встречи обоих лидеров обсудили во время заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто.

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"Ориентировочно, это может быть конец июля. Венгерская сторона пообещала предоставить свои наработки по тексту меморандума, который мы предложили им еще во время визита министра Дмитрия Кулебы в Будапешт", - сказал Боднар в интервью агентству.

Ранее Кулеба заявлял, что для встречи президента Украины и премьера Венгрии нужны еще два подготовительных элементы. Это заседание совместной комиссии по вопросам национальных меньшинств и совместной рабочей группы по вопросам образования.

Напомним, на прошлой неделе состоялось заседание Совместной украинской-венгерской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая не собиралась почти семь лет. По его итогам подписали протокол, который должен стать основой для подписания меморандума между странами во время встречи Орбана и Зеленского.

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