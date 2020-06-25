Для встречи лидеров Украины и Венгрии нужны еще два элемента - Кулеба

Для встречи президента Украины и премьера Венгрии нужны еще два подготовительных элемента.

Об этом объявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, для подготовки встречи Виктора Орбана и Владимира Зеленского необходимы "еще два элемента": заседание совместной комиссии по вопросам национальных меньшинств и совместной рабочей группы по вопросам образования.

"Первый элемент - это встреча комиссии по вопросам национальных меньшинств. Сегодня мы договорились, что эта комиссия встретится на уровне сопредседателей в ближайшее время, и я дал слово Петеру Сийярто, что мы эту встречу проведем и наши сопредседатели проведут очень тщательный обзор ситуации с защитой прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и подготовят возможные решения для нашего движения вперед и устранения недоразумений", - отметил Дмитрий Кулеба.

Также, добавил он, главы МИД согласовали дальнейшие шаги по заседанию рабочей группы по вопросам образования. Оно должно состояться до визита Виктора Орбана в Украину.

Дмитрий Кулеба отметил, что встреча Зеленского и Орбана должна стать не "встречей ради встречи", а "открыть новую страницу" в украинском-венгерских отношениях.

Он отметил, что главы МИД двух стран будут рекомендовать лидерам провести ее в июле в Киеве.

Напомним, сегодня состоялось заседание Совместной украинской-венгерской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая не собиралась почти семь лет. По его итогам подписали протокол, который должен стать основой для подписания меморандума между странами во время встречи Орбана и Зеленского.

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