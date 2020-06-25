Встреча лидеров Украины и Венгрии должна открыть новую страницу в отношениях стран - Кулеба

Предстоящая встреча премьер-министра Венгрии и президента Украины готовится с целью открыть новую страницу в украинско-венгерских отношениях.

Об этом объявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Кулебы, сегодняшняя встреча на уровне министров иностранных дел и подписание протокола по итогам заседания Совместной украинской-венгерской межправительственной экономической комиссии, имеет целью подготовить предстоящую встречу лидеров стран - Виктора Орбана и Владимира Зеленского, и стать основой для подписания меморандума между Украиной и Венгрией .

"Наша сегодняшняя встреча - это один из элементов подготовки к саммиту на высшем уровне, встречи президента Зеленского и премьер-министра Орбана. Мы исходим из того, что сегодняшний подписанный протокол - это один из элементов подготовки к большому подписанию меморандума между Венгрией и Украиной во время саммита (встречи лидеров Украины и Венгрии), который охватит весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества ... Наша главная задача - подготовить встречу лидеров стран, не встречу ради встречи, а для открытия новой страницы в отношениях Украины и Венгрии ", - заявил Кулеба .

По его словам, в центре обсуждения на сегодняшней встрече были вопросы экономического сотрудничества, торговли и инфраструктуры.

Кроме того, главы МИД согласовали дальнейшие шаги по заседанию рабочей группы по вопросам образования и комиссии по вопросам нацменьшинств, которые являются главными элементами для подготовки будущей встречи Зеленского и Орбана. Главы МИД будут рекомендовать лидерам проводить ее в июле в Киеве.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто объявил, что на границе Украины и Венгрии с 29 июня откроются все пропускные пункты.