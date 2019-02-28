Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Рада провалила закон, необходимый для соглашения ACAA с ЕС

Глава ИНП Польши: запланированные Украиной работы в Гуте Пеняцкой – политическая игра

Племянника пропагандиста Киселева в Германии приговорили к 2 годам тюрьмы

103 корабля в трех морях: беспрецедентные военные учения в Турции






В Совете Европы просят Украину обеспечить избирательные права переселенцев

Четверг, 28 февраля 2019, 19:49

Украинская власть должна в полной мере обеспечить право внутренне перемещенных лиц из неподконтрольных районов Донбасса и оккупированного Крыма принять участие в выборах.

Об этом на конференции в Киеве заявил докладчик Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Йос Винен, сообщает пресс-служба Конгресса.

"Конгресс призывает принять необходимые законодательные меры, в частности с учетом следующих местных выборов в 2020 году, с целью сделать участие ВПЛ в избирательном процессе реальностью", - говорится в сообщении.

В рамках первого конкретного шага парламент Украины должен принять проект Закона № 6240, чтобы "устранить существующие барьеры для полного участия ВПЛ в выборах в соответствии с международными стандартами".

"Долгожданное принятие этого законопроекта упростило бы процедуру регистрации избирателей и позволило бы всем гражданам Украины зарегистрироваться для голосования по месту их фактического проживания", - сказал нидерландский докладчик Винен.

Кроме закона, существует также потребность в улучшении образованности избирателей и информации для ВПЛ, обеспечении качественных списков избирателей и обеспечении подготовки избирательных органов, отметил Винен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Совет Европы выборы