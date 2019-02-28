В Совете Европы просят Украину обеспечить избирательные права переселенцев

Украинская власть должна в полной мере обеспечить право внутренне перемещенных лиц из неподконтрольных районов Донбасса и оккупированного Крыма принять участие в выборах.

Об этом на конференции в Киеве заявил докладчик Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Йос Винен, сообщает пресс-служба Конгресса.

"Конгресс призывает принять необходимые законодательные меры, в частности с учетом следующих местных выборов в 2020 году, с целью сделать участие ВПЛ в избирательном процессе реальностью", - говорится в сообщении.

В рамках первого конкретного шага парламент Украины должен принять проект Закона № 6240, чтобы "устранить существующие барьеры для полного участия ВПЛ в выборах в соответствии с международными стандартами".

"Долгожданное принятие этого законопроекта упростило бы процедуру регистрации избирателей и позволило бы всем гражданам Украины зарегистрироваться для голосования по месту их фактического проживания", - сказал нидерландский докладчик Винен.

Кроме закона, существует также потребность в улучшении образованности избирателей и информации для ВПЛ, обеспечении качественных списков избирателей и обеспечении подготовки избирательных органов, отметил Винен.