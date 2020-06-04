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Конте раскритиковал Австрию и Грецию за нежелание открыть границы для Италии

Четверг, 4 июня 2020, 09:12

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал решения Австрии и Греции сохранить свои границы с Италией закрытыми "дискриминационными" и "абсолютно неприемлемыми".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Некоторые страны считают целесообразным принять меры против стран, которые в настоящее время имеют более высокую степень заражения", - сказал Конте на пресс-конференции, добавив, что "у Австрии или Греции нет оснований для принятия дискриминационных мер против Италии".

Италия 3 июня открыла свои границы для туристов из ЕС, но большинство ее соседей исключают его из двусторонних соглашений о свободе передвижения, в том числе Франция, Швейцария, Австрия, Словения, Хорватия и Греция.

Конте заявил, что его правительство работает над предотвращением "дискриминационных решений в отношении нашей страны, которые я считаю абсолютно неприемлемыми".

Напомним, крупнейший европейский лоукостер Ryanair запланировал открытие регулярных рейсов из Украины в Италию в начале июля.

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