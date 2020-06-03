Италия открывает границы и разрешает передвижение между регионами

С 3 июня Италия открыла границы для путешественников из большинства европейских стран, и теперь они могут въезжать в страну без необходимости проходить 14-дневный карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere dela Serra.

Отмена ограничений касается граждан стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

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Италия также снимает ограничения на поездки внутри страны, позволяя людям перемещаться между регионами. В течение почти трех месяцев путешествие по Италии разрешалась только в необходимых случаях.

Ранее Швейцария объявила о планах по открытию границ для всех своих соседей, кроме Италии. Швейцария, Франция, Германия и Австрии уже договорились отменить все ограничения на поездки между четырьмя странами с 15 июня.

Напомним, 1 июня в Италии большинство самых известных культурных памятников возобновили работу после трех месяцев карантина, но мерами безопасности, включая температурные проверки и обязательные маски для лица.

Как сообщалось ранее, в Италии готовятся тестировать приложение для отслеживания контактов больных коронавирус, который должен помочь быстро выявлять инфицированных людей на этапе выхода из карантина