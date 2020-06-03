Ryanair с 6 июля запланировал открытие рейсов в Италию из четырех городов Украины

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair запланировал открытие регулярных рейсов из Украины в Италию в начале июля.

Как сообщает "Европейская правда", билеты для покупки доступны в системе бронирования на сайте перевозчика.

Согласно информации на сайте компании, Ryanair будет выполнять перелеты из Киева, Львова, Харькова и Одессы:

Киев-Рим (с 6 июля)

Киев-Милан (аэропорт Бергамо) (с 6 июля)

Киев-Болонья (с 7 июля)

Львов-Болонья (с 6 июля)

Львов-Милан (аэропорт Бергамо) (с 7 июля)

Харьков-Милан (аэропорт Бергамо) (с 6 июля)

Одесса-Милан (аэропорт Бергамо) (с 6 июля)

Одесса-Болонья (с 6 июля)

С 3 июня Италия открыла границы для путешественников по большинству европейских стран, отмену ограничений касаются граждан стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

Соответственно, на граждан Украины, проживающих за пределами ЕС, оно не распространяется, для них границу будут открывать позже.

Ранее Ryanair не летал из Украины в Италию, в начале коронавирусного кризиса на этих маршрутах работала компания Ernest Airlines, которая прекратила полеты 11 января 2020 года в связи решение итальянской авиавластей ENAC о приостановлении лицензии лоукостера.

Авиакомпания летала из Львова в Бергамо, Рим, Неаполь, Венецию, из Киева в Бергамо, Болонью, Рим, Неаполь, Милан, Геную, из Одессы в Рим, из Харькова в Милан и Рим. Часть ее маршрутов получила украинская компания SkyUp.

Также на сайте Ryanair доступны билеты по другим направлениям даже на конец июня. Например, предлагаются перелеты Киев-Барселона с 21 июня.