Австрия отменит коронавирусный контроль на границах со всем соседями, кроме Италии

Австрия с четверга отменит все ограничения на границах, связанные с коронавирусом, включая карантин для соседних стран, кроме Италии.

Об этом в среду объявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, сообщает "Европейская правда".

"Мы отменим все связанные с коронавирусом и здравоохранением проверки на границах семи соседних стран - Германии, Лихтенштейна, Швейцарии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии. Таким образом, мы возвращаемся к докоронавирусной ситуации с этими странами", - заявил на пресс-конференции Шалленберг, которого цитирует агентство Reuters.

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"В отношении Италии, к сожалению, показатели пандемии еще не позволяют сделать такой шаг. Я подчеркну - пока", - сказал Шалленберг.

По словам австрийского министра, пока целью остается отменить проверки на итальянской границе как можно скорее.

Ранее Германия заявила, что отменит предупреждения о поездках для стран-членов ЕС и еще нескольких европейских стран с 15 июня, если в этих странах не будет запрета на въезд или масштабного карантина.

Как известно, Украина с 15 июня возобновит зарубежное авиасообщение.

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