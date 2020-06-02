Резиновые пули и слезоточивый газ у Белого дома: Трамп угрожает задействовать войска

Полиция в США применила резиновые пули и слезоточивый газ возле Белого дома, чтобы очистить территорию от демонстрантов, и позволить президенту Дональду Трампу для выступления с речью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Спустя несколько часов после выступления президента в Белом доме, насилие вспыхнуло вновь в течение седьмой ночи подряд.

"Мэры и губернаторы должны создать подавляющее правоохранительное присутствие, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, то я разверну военную службу Соединенных Штатов и быстро решу для них проблему", - сказал он.

После своего выступления Трамп вышел из Белого дома через район, который был только что очищен для него, в соседнюю епископальную церковь Св. Иоанна, где он позировал для фото с Библией, найденной на месте протестов.

Watch the shocking moment #7NEWS reporter @AmeliaBrace and our cameraman were knocked over by a police officer LIVE on air after chaos erupted in Washington DC. pic.twitter.com/R8KJLnfxPN — Sunrise (@sunriseon7) June 1, 2020

Для разгона протестующих были задействованы военная полиция Национальной гвардии, секретная служба, полиция Министерства внутренней безопасности, а также полиция округа Колумбия. Белый дом сказал, что это очищает территорию перед комендантским часом.

С наступлением комендантского час протестующие все равно остаются на улицах Вашингтона и других американских городов.

Вероятный соперник Трампа на президентских выборах Джо Байден продолжает критиковать главу государства в Twitter, обвиняя его в "использовании американских военных против американского народа".

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, вспыхнули массовые беспорядки из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в ходе задержания полицией. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице.

В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы – в Миннеаполисе люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также поджигали автомобили.

Детальнее читайте в статье - "Начнется мародерство – начнется стрельба": что известно о массовых протестах в США