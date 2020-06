Резиновые пули и слезоточивый газ у Белого дома: Трамп угрожает задействовать войска

Полиция в США применила резиновые пули и слезоточивый газ возле Белого дома, чтобы очистить территорию от демонстрантов, и позволить президенту Дональду Трампу для выступления с речью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Спустя несколько часов после выступления президента в Белом доме, насилие вспыхнуло вновь в течение седьмой ночи подряд.

"Мэры и губернаторы должны создать подавляющее правоохранительное присутствие, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, то я разверну военную службу Соединенных Штатов и быстро решу для них проблему", - сказал он.

После своего выступления Трамп вышел из Белого дома через район, который был только что очищен для него, в соседнюю епископальную церковь Св. Иоанна, где он позировал для фото с Библией, найденной на месте протестов.

Watch the shocking moment #7NEWS reporter @AmeliaBrace and our cameraman were knocked over by a police officer LIVE on air after chaos erupted in Washington DC. pic.twitter.com/R8KJLnfxPN