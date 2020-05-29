Три дні в американському Міннеаполісі – найбільшому місті штату Міннесота – тривають масові протести, підпалюють будівлі і трощать магазини. Причина – загибель темношкірого чоловіка, який помер під час затримання поліцією.

Це далеко не перший випадок вбивства афроамериканця поліцейськими в США, а шість років тому стався майже ідентичний злочин, але тоді після тривалих протестів і судових розглядів справа завершилася виплатою компенсації і звільненням підозрюваного з роботи.

Цього разу все може бути інакше, в тому числі в політичній площині, враховуючи наближення президентських виборів.

Для України тема перевищення повноважень правоохоронцями цього тижня знову стала актуальною після подій у Кагарлику, де двох поліцейських підозрюють у зґвалтуванні і катуванні жінки. До масових протестів це не призвело, але, як і у випадку з Міннеаполісом, залишаються питання, чи буде об’єктивне розслідування і якими будуть його наслідки.

"Будь ласка, я не можу дихати"

46-річний Джордж Флойд помер у понеділок, 25 травня, після затримання поліцією. Правоохоронці отримали повідомлення на екстрений номер 911 про використання Флойдом підроблених грошей і приїхали затримати його.

У поліції показали стенограму дзвінка, в якій ідеться про те, що "один з покупців у магазині був п'яний, поводився неадекватно і розплатився за цигарки підробленими купюрами".

За даними поліції, Флойд на час затримання перебував біля своєї машини. Офіцери наказали йому відійти від авто і заявили, що він чинив опір, через що на нього вдягнули наручники.

Пізніше було опубліковано відео інциденту, на якому видно затриманого в наручниках і білого офіцера поліції, який коліном притискає його шию до землі, а Флойд стогне "будь ласка, я не можу дихати" та "не вбивай мене". За лічені хвилини Флойд перестає говорити і рухатися. Пізніше він помер у лікарні.

На відео не видно початку затримання і того, чи дійсно Флойд чинив опір, як каже поліція, але коли він уже був у наручниках, то протиправних дій не чинив.

Офіцера, який притискав Флойда коліном, швидко ідентифікували – це 44-річний Дерек Шовін, який раніше брав участь у трьох інцидентах зі стрільбою при затриманні, і за 19-річну кар'єру проти нього було подано 17 скарг.

Разом з ним на місці були ще троє поліцейських.

Усі вони були звільнені наступного дня, проте жодних звинувачень їм поки не висували.

Прокуратура розпочала розслідування, і зараз відомо лише, що усі чотири офіцери поліції послалися на п'яту поправку Конституції США, яка дає право не свідчити проти себе.

Асоціація офіцерів поліції Міннеаполіса заявила, що звільнені поліцейські співпрацюють зі слідством. У заяві місцевим ЗМІ профспілка заявила, що "зараз не час поспішати з висновками": "Ми повинні переглянути все відео. Треба чекати звіту медичного обстеження".

Справа Флойда нагадала про вбивство у 2014 році Еріка Гарнера, неозброєного чорношкірого чоловіка, який помер у Нью-Йорку після того, як поліцейський під час затримання застосував до нього заборонений прийом із удушенням.

Гарнер теж кілька разів промовляв: "Я не можу дихати". Ці слова стали гаслом руху Black Lives Matter, який сформувався на тлі хвилі вбивств афроамериканців поліцією.

Минулого року ця справа повернулася у топ-новини після того, як Міністерство юстиції США відмовилося від кримінального переслідування офіцера поліції, який вбив Гарнера.

Протести, погроми і підпали

Інформація про загибель Флойда швидко поширилася містом, і у вівторок вдень сотні людей прийшли на перехрестя, де стався інцидент.

Перший протест був мирним, і учасники навіть намагалися дотримуватися соціального дистанціювання, скандуючи "Я не можу дихати" та "Це міг би бути я".

У другу ніч демонстрацій, у середу, протестувальників було вже кілька тисяч і деякі з них почали кидати каміння і балончики сльозогінного газу в поліцію, кілька разів виникали сутички з правоохоронцями.

В ніч на четвер протест остаточно перетворився на масові заворушення.

Протестувальники намагалися штурмувати поліцейський відділок Міннеаполіса, а перед цим була евакуйована районна дільниця, де працювали звільнені поліцейські.

Американські телеканали у прямому ефірі показали, як протестувальники входять до будівлі і як там починається пожежа.

Влада штату Міннесота активізувала Національну гвардію, і 500 бійців зараз перебувають у місті, але їхнього втручання в ситуацію поки не помічено. Міннеаполіс закрив майже всю систему легкої залізниці і весь автобусний транспорт до неділі з міркувань безпеки.

За даними поліції, під час протестів були пошкоджені або розграбовані 170 магазинів та інших точок роздрібної торгівлі, спалені кілька десятків автомобілів і будівель.

Здебільшого це відбувалося в районі, де затримували Флойда, там розташований один з головних торговельних коридорів міста. Вікна були розбиті майже в кожній торговельній точці – від великого універмагу Target з одного кінця вулиці і до спортзалу з іншого.

Залишилася неушкодженою лише цілодобова пральня.

Проте в іншому районі Міннеаполіса тисячі демонстрантів пройшли по вулицях абсолютно мирно, закликаючи до справедливості і проведення об’єктивного розслідування.

Смерть Флойда викликала протести в кількох інших великих містах США.

У Мемфісі, штат Теннессі, протестувальники протягом кількох годин йшли маршем через середмістя. Вони тримали плакати, в яких вимагали справедливості для кількох чорношкірих американців, які нещодавно були вбиті – Джорджа Флойда, Ахмада Арбері та Бреони Тейлор.

Протести також переросли в насильство в Луїсвіллі, штат Кентуккі, де жила Тейлор і де в березні вона була застрелена поліцейськими у власному помешканні під час затримання. Поліція підтвердила використання зброї, щоб заспокоїти натовп.

Протести відбувалися також у Денвері, Колорадо та Фініксі, Аризона.

Політичний ефект

У ситуацію навколо вбивства в Міннеаполісі активно включилися політики, і це не дивно, враховуючи президентські вибори за пів року.

Президент Дональд Трамп у середу заявив, що попросив ФБР та Міністерство юстиції швидко розслідувати "дуже сумну і трагічну смерть Джорджа Флойда у штаті Міннесота".

А вже за день він різко відреагував у Twitter на спалах насильства в місті. "Ці бандити ганьблять пам'ять Джорджа Флойда, і я цього не допущу. Поговорив з губернатором Тімом Вальцем і сказав йому, що військові з ним увесь час. В разі будь-яких ускладнень ми візьмемо управління на себе. І тільки-но починається мародерство – починається стрілянина".

Соцмережа Twitter, з якою Трамп активно конфліктує останніми днями, позначила допис як такий, що порушив політику компанії щодо "прославляння насильства".

Демократи зі свого боку також не залишилися осторонь подій. Комітет з питань правосуддя Сенату США, який підконтрольний Демократичній партії, у четвер попросив Міністерство юстиції розслідувати системні проступки поліції через низку гучних вбивств афроамериканців.

Слід зазначити, що під час "праймеріз" демократів у Міннесоті переміг Джо Байден, який буде суперником Трампа на виборах. Чинний президент виграв серед республіканців без конкурентів, тому визначити рівень його підтримки у цьому штаті проблематично.

Протести мають усі шанси стати принциповим моментом у передвиборчих програмах обох кандидатів у президенти.

Як показали праймеріз Демпартії, більшість афроамериканських виборців підтримала саме Джо Байдена – через те, що він був віцепрезидентом у Барака Обами. Саме тому результат розслідування у цій справі матиме для демократів велике значення на майбутніх виборах.

З іншого боку, Трамп прагнутиме довести свою ефективність і чітко дав зрозуміти, що готовий жорстко діяти для припинення заворушень. При цьому поступки протестувальникам можуть суттєво підірвати імідж президента як сильного лідера, в першу чергу серед "ядерного" електорату Трампа.

Саме тому ця справа, швидше за все, супроводжуватиме всю передвиборчу кампанію у США. І може стати вагомим чинником, що вплине на їх результати.

Автор: Юрій Онищенко,

журналіст "Європейської правди"