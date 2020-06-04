ЕЦБ прогнозирует падение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%

Европейский центральный банк прогнозирует падение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом говорится в обновленном прогнозе ЕЦБ для зоны евро с учетом влияния пандемии коронавируса.

Европейский центральный банк ожидает, что в результате "коронакризиса" ВВП стран еврозоны упадет в 2020 году на 8,7%. После этого в 2021 году ожидается рост на 5,2%, а в 2022 году - на 3,3%.

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Инфляция в странах еврозоны ожидается на уровне 0,3% в 2020 году, после чего в следующем году произойдет рост до 0,8%, а в 2022 году - до 1,3%.

Это несколько худший прогноз, чем обнародованный в начале мая прогноз Еврокомиссии. В нем говорилось о снижении ВВП еврозоны в 2020 году на рекордные 7,75% и после этого рост на 6,25% в 2021 году. Согласно прогнозу, экономика отдельных стран блока, в частности, Италии, Испании и Греции, может упасть более чем на 9%.

Напомним, ранее в ЕЦБ предупреждали, что финансовые меры, принятые правительствами стран ЕС в связи с кризисом, могут поставить под вопрос способность выплатить эти долги и создать риск, что отдельные страны выйдут из еврозоны.