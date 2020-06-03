Туристический Кипр ускорил смягчение карантина на три недели

Кипр, который усиленно готовится к туристическому сезону, ускорил снятие большей части коронавирусных ограничений, которые остались в стране, на три недели.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства Associated Press.

Свое решение власти объясняют неизменно низким уровнем распространения инфекции с момента отмены 4 мая приказа об ограничении выхода из дома.

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Министр здравоохранения Константинос Иоанну заявил в среду, что третий этап постепенного снятия ограничений в стране будет завершен до 24 июня, а не до 14 июля, как планировалось ранее.

Это означает, что с 9 июня торговые центры, аэропорты и внутренние зоны отдыха отелей, бары и рестораны, театры и кинотеатры под открытым небом вернутся к работе.

Спортивные мероприятия без зрителей, детские сады, игровые площадки, летние школы и школьные столовые также вновь возобновят работу с 9 июня. Казино, танцевальные школы, спортзалы, аквапарки откроются через четыре дня.

Ограничения на публичные собрания до 10 человек останутся в силе до 24 июня.

Ожидается, что крытые кинотеатры и театры откроются в начале августа, а музыкальные концерты, фестивали, приемы по случаю бракосочетания и крещения, а также выпускные церемонии снова будут разрешены с 1 сентября.

По состоянию на 3 июня на Кипре насчитывается 952 подтвержденных случая коронавируса и 17 смертей.

Кипр решил в июне начать принимать туристов из 19 стран, но с результатами тестов на коронавирус.

Кипр также обязался покрыть все расходы для туристов, если кто-то из них получит положительный результат теста на коронавирус во время отпуска в островном государстве.