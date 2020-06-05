Чехия открыла границы с Австрией и Германией на 10 дней раньше

Правительство Чехии объявило об открытии границ с Австрией и Германией сегодня в полдень, на десять дней раньше, чем ожидалось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Чешское правительство в понедельник объявило, что с 15 июня откроет свои границы с "безопасными" странами-соседями, а также Швейцарией, Финляндией и странами Балтии.

Но сегодня было принято решение об открытии границ с австрийцами и немцами, а также разрешены поездки в Венгрию. Эти страны, соответственно, будут впускать граждан Чехии. В четверг была открыта граница со Словакией.

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С 15 июня чехам также будет разрешено путешествовать, в том числе в страны, значительно пострадавшие от вируса, но где уровень заражения начал падать, такие как Бельгия, Франция, Италия, Испания.

Однако людям из этих стран нужно будет иметь сертификат с отрицательным тестом на коронавирус. Чехам, которые вернулись из Великобритании или Швеции, где вирус еще не находится под контролем, также придется предоставить сертификат.

В Чехии с начала эпидемии зафиксировано 9500 случаев коронавируса и 325 смертей от COVID-19.

Напомним, 5 июня министры внутренних дел стран ЕС проведут видеоконференцию, на которой будет обсуждаться вопрос постепенной отмены внутреннего пограничного контроля и передвижения граждан третьих стран.

Как известно, полный запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС действует до 15 июня, после чего его заменят "пострановыми" ограничениями.

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