Шенген готовят к открытию: как в ЕС меняют правила для туристов-иностранцев

Правила летнего отдыха точно изменятся (на фото - пляж во Франции с "коронавирусной разметкой"). Но главное - иметь возможность добраться до места отдыха. Фото Le Figaro

В последние дни ленты новостей пестрят сообщениями об "открытии границ" между Украиной и соседними государствами. Уже расширен перечень КПП на границе с Польшей; 1 июня открылись дополнительные пункты пропуска на границах со Словакией и Молдовой. Венгрия также планировала возобновить работу нескольких КПП в субботу, но отложила открытие.

Но даже если вы соскучились по поездкам за границу, не стоит пока собирать вещи. О полноценном "открытии границы" речь не идет: ни туристов, ни бизнес-путешественников, ни тех, кто собрался в гости к родственникам, через нее не пустят. В Евросоюзе продолжает действовать общий запрет на пересечение границы для иностранцев, кроме тех, кто живет или работает в странах ЕС.

Но есть и хорошая новость.

Полный запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС будет отменен уже 15 июня. Его заменят "пострановыми" ограничениями.

Граждане относительно "чистых" государств получат разрешение на въезд на большинство европейских курортов. Попадет ли Украина в этот перечень, зависит исключительно от нашего государства. И не только от количества украинских инфицированных, но также от того, сможет ли Киев убедить европейцев в честности своей статистики. Поскольку пока с доверием есть проблемы.

Впрочем, полностью закрытой наша страна не останется. Турция, Грузия и ряд других государств готовы допускать украинских туристов вне зависимости от мнения ЕС.

Шенгенская стена

18 марта – в первую неделю после объявления пандемии коронавируса, когда авиакомпании массово отменяли рейсы, а Украина уже прекратила регулярное авиасообщение со всем миром – Евросоюз ввел новые правила пересечения границы, которые остаются действующими до сих пор.

Они наложили запрет на все "некритичные" путешествия в ЕС. Въезд иностранцев по привычным шенгенским визам, а также безвизовые путешествия для граждан Украины были почти полностью остановлены. Осталось несколько исключительных категорий, которые сохранили право въезда в Евросоюз, такие как водители грузовиков (ведь поставки товаров необходимо было во что бы то ни стало сохранить), иностранцы, имеющие право на проживание или работу в ЕС, дипломаты и тому подобное.

Это ограничение, введенное на 30 дней, с тех пор уже дважды продлевали. Сейчас запрет действует до 15 июня.

Еще в начале этого месяца в Брюсселе мало кто сомневался, что это не последнее продление. Более того, даже в официальных решениях Еврокомиссии говорилось, что открытие внешних границ ЕС будет крайне небыстрым процессом. Начинать его предлагали только после открытия всех внутренних границ – а значит, после преодоления эпидемии во всех государствах-членах.

Впрочем, еще в апреле, когда "Европейская правда" писала об этом решении, мы прогнозировали: Еврокомиссии придется отказаться от этого подхода.

Но произошло это быстрее, чем ожидалось. Причем переломными стали последние недели.

Возвращение к нормальности

"Я разговариваю с европейскими коллегами, и все единодушно говорят: у нас нет эпидемических оснований открывать границы. И все как один добавляют: но мы все равно будем их открывать, потому что общество давит, и продолжать ограничения мы уже не можем".

Эта фраза, услышанная от одного из дипломатов, как нельзя лучше характеризует ситуацию в Европе.

Не только украинцы требуют от своего правительства возвращать государство к нормальной жизни – подобные призывы слышны по всему континенту, от Польши до Португалии. А возвращение туристов стало одним из основных требований бизнеса. Эпидемия коронавируса показала, насколько европейская экономика зависима от туристического и связанных с ним секторов.

А с уменьшением количества больных этот давление стало непреодолимым.

Испания на днях объявила, что с начала июля откроет границы для иностранцев и отменит требование о 14-дневном карантине для всех приезжих.

Всего лишь месяц назад это казалось фантастикой: тогда в стране фиксировали более 300 смертей в день от коронавируса, и даже это казалось большим достижением, ведь на пике доходило почти до тысячи погибших в сутки. Впрочем, сейчас ситуация в корне изменилась. За последнюю неделю несколько дней подряд здесь было всего... по одному умершему!

Что бы ни позволило достичь такого успеха – то ли строгий карантин, то ли смена погоды, то ли другие факторы – но испанские власти теперь анонсируют летний туристический сезон. Хотя еще недавно в правительстве были уверены, что страна вообще не увидит иностранных туристов в этом году.

Подобные изменения происходят и в Италии.

В этой стране, которая стала первым эпицентром эпидемии в Европе и где готовились к тому, что не скоро увидят туристов, планируют открыться на этой неделе.

С 1 июня возобновят работу музеи Ватикана, а в среду правительство открывает все аэропорты и снимает ограничения на поездки между регионами. Впрочем, у итальянского правительства меньше оптимизма, чем у его испанских коллег, ведь здесь эпидемию еще не до конца побороли, а в отдельные дни суточное количество погибших превышает 100 человек.

Объясняется ли это различиями в подсчете статистики или действительно речь идет о неодинаковом течении эпидемии – остается под вопросом. Впрочем, для туриста, который выбирает место отпуска, цифры могут иметь значение.

Португалия, которая пострадала меньше соседней Испании, но где все же число жертв составляет 1400 (а это немало для десятимиллионной страны!), уже сейчас готова принимать гостей, хотя на ощутимое увеличение количества туристов рассчитывает только с июля. Сейчас в стране фиксируют 10-15 смертей и 200-300 новых больных в сутки.

А в Хорватии, Греции или на Кипре вообще не было ощутимой эпидемии и в последнее время отчитываются о нуле погибших в сутки, повышая свою привлекательность для туристов.

Несколько особняком в этом процессе стоит Франция, которая последней из средиземноморских государств ЕС вышла на пик эпидемии. Париж не уточняет планы относительно иностранных туристов, но готовится открыть музеи в конце июня, а самим французам правительство рекомендует строить планы на отпуск на июль-август.

Впрочем, у всех этих планов есть один недостаток – они ориентированы прежде всего на жителей ЕС, а не на украинцев. А для того, чтобы киевлянин или одессит мог попасть в отель в Валенсии, Неаполе или Афинах, нужны две вещи: действующие авиарейсы и открытые границы ЕС. Когда этого можно ждать?

Три магические даты

Коронавирусный кризис разъединил государства ЕС. Многие из них восстановили контроль на границах. Некоторые ввели запрет въезда, другие нет. Меры безопасности каждое государство вводило самостоятельно, и они, как правило, не совпадали даже у государств-соседей. Смягчение карантина также каждый делает по своему индивидуальному плану.

Однако эпидемия спадает, и наступает время для большего единства. Поэтому европейские столицы согласовали день, когда в разных странах ЕС одновременно должно произойти большое количество смягчений.

Этот день – 15 июня.

В этот день Франция, Германия, Австрия и другие страны планируют резко увеличить количество авиаперелетов. Austrian Airlines – одна из компаний, прекративших работу с началом карантина, – в этот день восстановит регулярные авиарейсы, также в воздух поднимется Brussels Airlines. Международные авиалинии Украины также хотят возобновить полеты именно в этот день.

Также 15 июня должен исчезнуть пограничный контроль между большим количеством шенгенских государств. А, к примеру, Австрия отменит требование о тестировании или двухнедельном карантине для всех приезжих.

Следующей "магической датой" должно стать 22 июня. На эту дату назначено еще одно увеличение количества рейсов, а уже упомянутые Austrian Airlines планируют возобновить рейсы в Киев.

И, наконец, третьей знаковой датой должно стать 1 июля, когда откроются еще несколько стран, включая Испанию, авиакомпании дополнительно увеличат количество рейсов и так далее.

Но для Украины первая дата наиболее важна. Ведь именно 15 июня истекает полный запрет на въезд в Шенген. А чтобы Еврокомиссия не захотела продлить его еще на 30 дней, отдельные государства уже "застолбили" намерение пускать иностранцев из-за пределов ЕС.

Впрочем, право въехать в Евросоюз получат только жители "относительно здоровых" стран.

Показателен пример Греции.

С 15 июня она будет принимать туристов из 11 стран, которые не входят ни в Евросоюз, ни в Шенген, но которые в Афинах считают эпидемически безопасными.

Украины в этом списке нет, а вот Китай – есть. Ведь несмотря на то, что эпидемия коронавируса началась на китайской территории, сейчас там регистрируют минимальное количество новых заражений. Также в "чистый список" вошли Израиль, Австралия, Япония, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Сербия, Ливан, Новая Зеландия и Южная Корея.

Украинцев также будут пускать в Грецию, но только с условием 14-дневного карантина, что делает короткий отпуск невозможным.

Другие страны еще не обнародовали такие списки, но некоторые поддержали идею открытия границ уже 15 июня. "Наверное, это было бы хорошо и для польских компаний, прежде всего для авиагруппы LOT, которая благодаря этому могла бы оживить работу", – объясняет заместитель министра государственных активов Польши Артур Собон.

Но возникает вопрос: почему Украины нет в греческом списке? И не окажемся ли мы также за рамками общеевропейского?

Волшебная статистика

Готовность европейских стран открывать небо для рейсов из Украины и пускать наших граждан на свою территорию определяют два фактора. Первый – это статистические данные: количество новых больных, количество активных больных и т.п.

Сейчас в Украине зарегистрировано более 30 активных больных на 100 тыс. населения, и это количество не уменьшается, в то время как Греция, например, в список для допуска включила те европейские государства, где их менее 25 и фиксируется падение. Впрочем, отличие этих показателей не слишком велико и в случае положительных эпидемических изменений в Украине у нас есть шанс войти во вторую волну разрешенных Грецией гостей.

Также нельзя исключать, что у других государств ЕС будут более либеральный подход – совместных критериев оценки "безопасности" стран Евросоюз пока не определил.

Впрочем, есть другая проблема, которую придется преодолевать украинскому МИДу.

Эта проблема – нехватка доверия к данным из Украины.

Ее ярко иллюстрирует решение Европейского агентства по авиабезопасности включить Киев (а также Черновицкую область) в число регионов, особенно рискованных для авиаперелетов. При полете в аэропорты, попавшие в этот список, европейские авиакомпании должны соблюдать особые нормы безопасности, проходить усиленное обеззараживание и т.п.

Учитывая уровень тестирования, который в Украине едва ли не самый низкий среди европейских государств, такой скепсис не удивителен. И то, что по официальной статистике Киев не имеет сверхвысоких показателей и уже перешел к смягчению карантина, мнение агентства ЕС не изменило.

Поэтому украинские власти – если хотят полноценного восстановления работы безвиза – должны приложить все усилия, чтобы убедить европейцев в том, что мы не являемся эпицентром эпидемии. Тем более, что у Киева есть аргумент в пользу этого – у нас, в отличие от Италии, Испании и Франции, нет роста числа умерших по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, даже в том случае, если переговоры не увенчаются успехом, украинцы, похоже, не будут закрыты в собственной стране на лето.

Грузия готовится открыть свои границы для регулярных международных рейсов с 1 июля, и Украина может войти в страны "первой волны", которые получат разрешение. Продолжаются переговоры с Турцией, признают в МИД. Официально даты здесь называют, поскольку часть регионов Турции охвачены эпидемией – но тамошние СМИ публиковали неподтвержденные графики, по которым полеты в Украину могут возобновиться 1 или 15 июля. В Мининфраструктуры также признавали возможность открытия рейсов в Египет.

Впрочем, все эти договоренности имеют одно условие: чтобы наших граждан пускали в ЕС или в Турцию, надо, чтобы Украина также согласилась допускать к себе европейцев или турок. Пока эту идею, по словам источников, в правительстве приветствуют не все, но дискуссия продолжается. Остается надеяться, что это не станет преградой для того, чтобы летние отпуска украинцев за границей стали реальностью.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"