Норвегия отменит ограничения на въезд для более 20 стран ЕС

Норвегия отменит ограничения на поездки в и из более 20 европейских стран с 15 июля, включая Францию, Германию и Великобританию, а также для трех регионов из соседней Швеции.

Об этом норвежское правительство объявило в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Норвегия, которая не является членом Европейского Союза, но относится к Шенгенской зоне, пока имеет едва ли не самые строгие ограничения на поездки в Европе, введенные из-за пандемии коронавируса.

Гражданам и иностранным резидентам Дании, Исландии и Финляндии разрешено въехать в Норвегию с 15 июня. Это первые страны, получившие разрешение на поездки из Норвегии после решения Осло в середине марта закрыть границы.

Испания, Греция и Нидерланды вошли в список утвержденных стран в пятницу. Список будет пересматриваться по крайней мере каждые 14 дней на основе таких данных, как уровень заражения и состояние больниц в каждой стране.

Болгария, Хорватия, Люксембург, Португалия, Румыния и Венгрия останутся в списке стран ЕС с ограниченным доступом, как и 18 других регионов Швеции.

Напомним, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

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