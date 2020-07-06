Норвегия выслала немецких туристов, приехавших на отдых, несмотря на запрет

Четверо граждан Германии были высланы с севера Норвегии после того, как они въехали в страну в фургоне для кемпинга, заявляя, что не знают о коронавирусных ограничениях въезда.

Об этом говорится в публикации The Local, пишет "Европейская правда".

"Полиция выслала четырех граждан Германии за то, что они незаконно въехали в Норвегию в связи с действующими нормами из-за коронавируса", - заявила полиция приграничного региона Финнмарк.

Семья в фургоне утверждала, что не знает норм об ограничении въезда в Норвегию в связи с пандемией. Внутри авто были двое взрослых и двое несовершеннолетних.

О приезде автомобиля с немецкими номерами сообщили жители северного города Альта, где немцев и задержали.

Сейчас Норвегия позволяет въезжать в страну только туристам, если они являются жителями скандинавских стран, где уровень заражения достаточно низким. На практике это означает, что въезд разрешен только туристам из Дании, Исландии и Финляндии.

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Правительство Норвегии планирует открыть границы для туристов из других стран Евросоюза и стран Шенгена с 15 июля. Список стран, которые считаются достаточно безопасными, будет опубликован 10 июля.

Местная полиция говорит, что почти каждый день останавливает и возвращает небольшое количество иностранных туристов. В основном это немецкие туристы, но есть также и швейцарцы. Они часто приезжают из Финляндии и объясняют, что не знают правил въезда.

Норвегия не входит в ЕС, но, как и Финляндия, входит в Шенгенскую зону.

Напомним, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

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