Грузия открывает границы для пяти стран ЕС

Власти Грузии приняли решение разрешить въезд в страну авиарейсами для граждан Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии.

Об этом заявил спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Граждане, прибывающие из этих стран, не будут проходить двухнедельный карантин. При этом визитеры должны предоставить информацию, были ли они в течение двух недель до прилета в Грузию в другой стране.

Пока граница Грузии остается закрытой для Австрии, Бельгии, Мальты, Болгарии, Дании, Норвегии, Чехии, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Венгрии.

Граждане и резиденты других стран ЕС, которые открыли границы для Грузии с определенными условиями, смогут посетить Грузию, но должны пройти карантин за свой счет.

Правительство определило и условия для деловых визитов. Гражданин любой страны сможет посетить страну, оплатив двухнедельный карантин или ПЦР-тест (каждые 72 часа в течение двух недель).

Обязательный двухнедельный карантин не отменяется для граждан Грузии, которые возвращаются в страну.

В правительстве сообщили, что сухопутные границы Грузии остаются закрытыми.