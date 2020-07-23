Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В ЕС впервые больше электричества производят из возобновляемых, чем ископаемых источников

Во Франции дети спаслись от пожара, выпрыгнув из окна в толпу соседей

Премьер Шмигаль впервые посетит Брюссель с официальным визитом

Премьер Британии: Россия не влияла на голосование за Brexit






В Бельгии количество новых случаев коронавируса за неделю выросло на 91%

Четверг, 23 июля 2020, 11:09

В Бельгии в течение недели с 13 по 19 июля ежедневно фиксировали в среднем по 192 новых случая коронавируса – это на 91% больше чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

С начала эпидемии в Бельгии было диагностировано 64 627 случаев заболевания Covid-19.

Новые данные показывают, что за последние сутки в стране обнаружили 369 новых случаев заболевания. Высокая цифра объясняется длинными выходными в Бельгии, хотя накануне сообщалось о 370 новых случаев. 370 случаев за один день – это суточный показатель, который не был достигнут с 20 мая с 381 случаем.

В четверг состоится заседание нового Совета национальной безопасности, на котором ожидается рассмотрение о переходе страны к пятой фазе ослабления коронавирусных ограничений с 1 августа.

Однако, как сообщалось, в связи с ростом числа новых заражений, дальнейшего ослабления карантина ожидать не стоит.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бельгия Коронавирус
powered by lun.ua