Бельгийская провинция Антверпен ввела комендантский час из-за коронавируса

Бельгийская провинция Антверпен ввела комендантский час с 23:30 до 6:00, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой The Bulletin.

В эти часы разрешен выход из дома только по веским причинам. Кафе и рестораны должны быть закрыты до 23:00.

Маски для лица обязательны в общественных местах все время, кроме как во время еды или питья. Командные виды спорта запрещены, за исключением детей до 18 лет.

Дополнительные меры применяются к наиболее пострадавшим частям провинции Антверпен, включая центр города Антверпен, где все мероприятия и фестивали отменены до дальнейшего уведомления, и где должны быть закрыты места для вечеринок и спортивные залы.

Эти меры будут действовать не менее четырех недель. Губернатор провинции Антверпен Кэти Беркс сказала: "Пожалуйста, не приезжайте в Антверпен ради своего здоровья и здоровья всех, кто вам дорог".

Она также призвала жителей Антверпена не ездить в другие регионы Бельгии или за границу.

Полиция Антверпена закрыла 34 бара и ресторана на выходных после 550 выборочных проверок. В большинстве случаев было установлено, что персонал не носил маски.

Напомним, правительство Бельгии приняло решение вернуть еще часть коронавирусных ограничений из-за роста количества новых заражений.

Вчера количество новых заражений в Бельгии впервые с начала мая превысило 500.

Из-за роста риска заражения с прошлой субботы Бельгия вернула "масочный режим" в местах скопления людей.