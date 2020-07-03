Переговорщик Кремля прилетел в Берлин для встречи с политсоветниками нормандского формата

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий переговоры по Донбассу в Кремле, 3 июля прибыл в Берлин.

Об этом сообщили несколько российских СМИ, ссылаясь на посольство России в Германии, пишет "Европейская правда".

"Заместитель руководителя администрации президента РФ Козак прибыл с рабочей поездкой в ​​Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата", - цитирует российское агентство "Интерфакс" сообщение посольства РФ.

Источник в российской делегации сообщил агентству, что "предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" станет широкий круг вопросов по реализации Минских соглашений, прежде всего меры по политическому урегулированию конфликта".

Казак уже посещал Берлин в середине мая, где обсуждал урегулирование на Донбассе с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.

После визита Козака украинская делегация посетила Берлин для переговоров по Донбассу.

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