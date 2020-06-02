Кулеба: Украина открыта к компромиссам по Донбассу, но не пойдет за "красные линии"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Украина не согласится на пересечение "красных линий".

Об этом Кулеба сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.

Кулеба напомнил, что примерно месяц назад состоялись консультации министров иностранных дел стран "нормандской четверки", и новые переговоры пройдут уже скоро.

"Мы наметили тогда ряд вопросов, требующих решения, и с тех пор последовательно и настойчиво ищем решения, которые бы позволили вперед в мирном урегулировании на Донбассе, но в то же время, хочу это подчеркнуть, не приводила к переходу за "красные линии". Уверяю, что Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих "красных линий", которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - сказал министр.

Кулеба отметил, что в Германии понимают и поддерживают украинскую позицию.

Подробнее о ходе переговоров читайте в статье: "Мы попытаемся, если у Минска вообще есть шансы": что происходит в переговорах по Донбассу

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