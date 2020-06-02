Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Кулеба проведет отпуск в Украине и предложил Маасу сделать то же самое

Министры "Нормандии" проведут переговоры, саммит лидеров зависит от пандемии

Украина работает над консенсусом в НАТО об участии в Программе расширенных возможностей

ЕС может впервые ввести режим киберсанкций против российских хакеров






Кулеба: Украина открыта к компромиссам по Донбассу, но не пойдет за "красные линии"

Вторник, 2 июня 2020, 14:31

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Украина не согласится на пересечение "красных линий".

Об этом Кулеба сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.

Кулеба напомнил, что примерно месяц назад состоялись консультации министров иностранных дел стран "нормандской четверки", и новые переговоры пройдут уже скоро.

"Мы наметили тогда ряд вопросов, требующих решения, и с тех пор последовательно и настойчиво ищем решения, которые бы позволили вперед в мирном урегулировании на Донбассе, но в то же время, хочу это подчеркнуть, не приводила к переходу за "красные линии". Уверяю, что Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих "красных линий", которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - сказал министр.

Кулеба отметил, что в Германии понимают и поддерживают украинскую позицию.

Подробнее о ходе переговоров читайте в статье: "Мы попытаемся, если у Минска вообще есть шансы": что происходит в переговорах по Донбассу

Читайте также: Что изменит перезагрузка в Минске: плюсы и риски новой идеи Ермака

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Кулеба Донбасс и ОРДЛО
powered by lun.ua