В Норвегии снова можно обниматься с близкими друзьями

Государственное агентство здравоохранения Норвегии заявило, что уровень заражения коронавирусом в стране настолько низок, что люди теперь могут обнимать небольшой круг близких друзей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Когда уровень заражения такой низкий, как сейчас, я думаю, что это нормально - обнять близких друзей", - заявил Стювиц Берг из Норвежского института общественного здоровья (NIPH).

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19 марта институт посоветовал людям искать альтернативу объятиям и рукопожатиям, а также рекомендовал избегать объятий и поцелуев с людьми, с которыми они не живут вместе.

Но в конце прошлого месяца институт изменил свои советы, включив близких друзей в круг тех, кого можно обнимать.

"Кто считается "самым близким человеком", можно решать самому, но это не должны быть слишком много людей, и количество этих людей должно оставаться неизменным со временем", - говорится в советах.

Как сообщалось, Норвегия, которая не является членом ЕС, с 15 июля отменит ограничения на поездки в и из европейских стран, которые соответствуют ряду критериев ситуации с распространением коронавируса.