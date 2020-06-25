Норвегия откроет границы для стран ЕС с 15 июля, но с условиями

Норвегия с 15 июля отменит ограничения на поездки в и из европейских стран, которые соответствуют ряду критериев по ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Институт общественного здоровья Норвегии предоставит список утвержденных стран до 10 июля и он будет обновляться по крайней мере каждые 14 дней.

Норвегия, которая не является членом Европейского Союза, но входит в Шенгенскую зону, имеет одни из самых строгих ограничений на поездки в Европе. При этом большинство других европейских стран открываются 1 июля.

Критерии определяют, что в стране (или регионе) должно быть менее 20 новых зараженных в среднем на 100 000 жителей за последние две недели.

В регионе также должно быть менее 0,5 новых пациентов в отделениях интенсивной терапии на 100 000 жителей в среднем за последние две недели. Доля положительных тестов должна быть менее 5%.

"Это вполне осознанная позиция, что мы ждем. У нас есть возможность увидеть последствия увеличения движения в Европе", - сказала премьер Норвегии Эрна Солберг.

Она напомнила, что в последние дни Германия закрыла два региона из-за вспышек инфекции, а Испания закрыла один регион.

Солберг также заявила, что Норвегия сохранит необходимость карантина для приезжих из стран с высоким риском заражения.

Кроме того, ограничения могут касаться не только страны в целом, но и отдельных регионов. Например, шведский остров Готланд больше не соответствует требованиям ситуации с заражением, и норвежцам придется переходить на самоизоляцию на 10 дней по возвращении оттуда.

Ранее Готланд был исключением, тогда как карантин распространялся на остальную территорию Швеции.