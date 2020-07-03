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У Норвегії знову можна обійматись з близькими друзями

П'ятниця, 3 липня 2020, 17:06

Державне агентство охорони здоров’я Норвегії заявило, що рівень зараження коронавірусом у країні настільки низький, що люди тепер можуть обіймати невелике коло близьких друзів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Коли рівень зараження такий низький, як зараз, я думаю, що це нормально - обійняти близьких друзів", - заявив Стювіц Берг з Норвезького інституту громадського здоров'я (NIPH).

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19 березня інститут порадив людям шукати альтернативу обіймам та рукостисканням, а також рекомендував уникати обіймів і поцілунків з людьми, з якими вони не живуть. 

Але наприкінці минулого місяця інститут змінив свої поради, включивши близьких друзів у коло тих, кого можна обіймати. 

"Хто вважається "найближчою людиною", можна вирішувати самому, але це не повинні бути надто багато людей, і коли цих людей повинно залишатися незмінним з часом", - йдеться у порадах. 

Як повідомлялося, Норвегія, яка не є членом ЄС, з 15 липня скасує обмеження на поїздки до та з європейських країн, які відповідають низці критеріїв щодо ситуації за поширенням коронавірусу.

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