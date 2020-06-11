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Норвегия больше не требует от авиакомпаний на треть пустых рейсов

Четверг, 11 июня 2020, 17:19

Норвегия больше не будет требовать от авиакомпаний оставлять средние места в самолетах пустыми.

Об этом заявили в правительстве Норвегии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Требование для авиакомпаний оставлять среднее кресло самолета пустым ввели ранее для снижения риска заражения новым коронавирусом.

С 28 апреля Норвегия была единственной страной, которая требовала от авиакомпаний летать с пустыми центральными местами.

Через это цены на авиабилеты в стране значительно выросли.

Скандинавская страна, которая в марте посоветовала своим гражданам не выезжать за границу, собирается открыть свои границы для туристов, прибывающих из Дании, и планирует обновить туристические рекомендации для других стран до 15 июня.

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