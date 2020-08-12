Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский с задержкой подписал закон об оборонных закупках из "пакета НАТО"

Количество погибших в аварии поезда в Шотландии выросло до 3, пострадали 6 человек

Президент Литвы предложил план урегулирования для Беларуси

Украина осуждает насилие в Беларуси, но пока не дает оценку выборам – Кулеба






Литва готова принять белорусов, страдающих от зверств - глава МИД

Среда, 12 августа 2020, 19:03

Правительство Литвы рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время акций протеста против результатов выборов президента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Литва готова и рассматривает возможность принятия белорусов, страдающих от продолжающихся зверств, по гуманитарным соображениям", - написал Линкявичюс в Twitter.

Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа предложил план из трех пунктов, чтобы найти решение политического кризиса в Беларуси.

Как известно, кандидат в президенты Беларуси Светлане Тихановская выехала в Литву 11 августа, ей выделили жилье и охрану.

Напомним, министры иностранных дел стран-членов ЕС в пятницу, 14 августа, соберутся на внеочередную встречу по поводу последних событий в Беларуси.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник вечером обнародовал заявление от имени 27 стран-членов Евросоюза относительно событий в Беларуси, в которой содержится угроза санкций за насилие и фальсификации выборов.

Читайте также: Безнаказанность для Лукашенко: почему ЕС должен усилить давление из-за событий в Беларуси

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua