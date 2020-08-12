Литва готова принять белорусов, страдающих от зверств - глава МИД
Правительство Литвы рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время акций протеста против результатов выборов президента.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
"Литва готова и рассматривает возможность принятия белорусов, страдающих от продолжающихся зверств, по гуманитарным соображениям", - написал Линкявичюс в Twitter.
#Lithuania is ready and considering the possibility of accepting Belarusians, suffering from the ongoing brutalities, on humanitarian grounds.— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 12, 2020
Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа предложил план из трех пунктов, чтобы найти решение политического кризиса в Беларуси.
Как известно, кандидат в президенты Беларуси Светлане Тихановская выехала в Литву 11 августа, ей выделили жилье и охрану.
Напомним, министры иностранных дел стран-членов ЕС в пятницу, 14 августа, соберутся на внеочередную встречу по поводу последних событий в Беларуси.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник вечером обнародовал заявление от имени 27 стран-членов Евросоюза относительно событий в Беларуси, в которой содержится угроза санкций за насилие и фальсификации выборов.
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