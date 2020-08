Литва готова принять белорусов, страдающих от зверств - глава МИД

Правительство Литвы рассматривает возможность принять граждан Беларуси, пострадавших во время акций протеста против результатов выборов президента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Литва готова и рассматривает возможность принятия белорусов, страдающих от продолжающихся зверств, по гуманитарным соображениям", - написал Линкявичюс в Twitter.

#Lithuania is ready and considering the possibility of accepting Belarusians, suffering from the ongoing brutalities, on humanitarian grounds.