На инаугурации президента Польши группа депутатов надела радужные маски в поддержку ЛГБТ

В Польше во время инаугурации президента Анджея Дуды группа депутатов от партии "Левые" устроила акцию в поддержку ЛГБТ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.

В частности, депутаты пришли на торжественное заседание Сейма в одежде цветов радуги.

Радужный флаг символизирует ЛГБТ-сообщество. Депутаты левых расположились на рядах сейма так, что они напоминали расположение цветов на радужном флаге.

На многих депутатах также были маски в цветах радуги.

Перед инаугурацией депутаты "Левых" позировали перед Сеймом с радужным флагом.

"Мы будем с радугами и с напоминанием о том, что люди - это люди. Равенство - это равенство. Любовь - это любовь", - заявила незадолго до инаугурации депутат Агнешка Демьянович-Дзыга.

Во время приведения Дуды к присяге часть депутатов оппозиции держала в руках Конституцию.

"Отсутствие уважения к событию, к институту и, прежде всего, к президенту" - так о поведении части оппозиции во время церемонии приведения к присяге Анджея Дуды высказался председатель исполкома правящей партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский.

Как сообщалось ранее, на днях заместитель министра из правительства Польши предложил называть всю страну "зоной, свободной от ЛГБТ" после того, как Еврокомиссия отказалась финансировать проекты польских городов, которые принимали такие резолюции.

Группа по правам ЛГБТ ILGA-Europe в индексе, опубликованном в мае, говорит, что Польша является самой гомофобной страной в ЕС с точки зрения прав ЛГБТ.