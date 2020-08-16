Лукашенко на митинге заявил, что в случае повторных выборов Беларусь "погибнет как государство и народ"

Лукашенко выступил перед людьми, привезенными на митинг в его поддержку, и заявил, что в случае повторных выборов Беларусь "погибнет как государство и народ".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода" и TUT.BY.

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, выступил на митинге, собранном в его поддержку на площади Независимости в Минске.

Он заявил, что собрал людей не для того, чтобы защитить его на должности, а чтобы "впервые за четверть века защитить свою страну, независимость, жен и детей".

"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите: танки и и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска гусеницами ляскают у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны: Литва, Латвия, Польша. И к сожалению, наша, родная Украина и ее руководство, приказывают провести нам новые выборы.

Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация!", - заявил он.

Лукашенко добавил, что Беларуси "не нужны заморские правительства".

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"Нам предлагают новое правительство. Его уже создали за рубежом, целых два! Не могут разобраться, кто приедет нами руководить. Но мы помним историю, этих правительств было много... Нам нужно свое правительство, и мы его выберем", - заявил он.

Корреспондент "Радио Свобода" сообщает, что к площади движется еще одна колонна около 2 тысяч человек из Гомельской области. Люди говорят, что с разных предприятий, но не уточняют, каких именно. Они держат государственные флаги и флаги провластной организации "Белая Русь".

Между тем на улицах ряда городов начинаются митинги против фальсификации результатов выборов, начало которых было анонсировано на 14-00.