В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко, на площади - несколько сотен человек

На площади Независимости в Минске начался митинг в поддержку Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

Как сообщает корреспондент "Радио Свобода", сейчас на площади - несколько сотен человек. Площадь ограждена грузовиками, молоковозами и тракторами. С проспекта Независимости туда можно попасть через милицейские посты.

Фото: TUT.BY

В центре площади группа из около полусотни человек скандируют "За батьку!", "За Беларусь". Видно официальные государственные флаги и один российский ("ЕП" пока не находила фотографии с российским флагом, но среди опубликованных TUT.BY есть фото с флагом-георгиевской лентой).

В прилегающих улицах стоят десятки автобусов, которыми людей привезли из областей.

Напомним, раньше негосударственное СМИ TUT. BY сообщало со ссылкой на информацию от своих читателей, что людей из серии предприятий принуждают к участию в митинге в поддержку Лукашенко, запланированного сегодня, 16 августа, угрожая увольнениями.

Приглашали также госслужащих и военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ и многим другим.

TUT. BY пишет, что люди прибывали на площадь группами по 30-40 человек. Их на границах полиции не осматривали, тогда как отдельных людей проверяли. Также сообщается, что около 12-30 до площади двигалась колонна из 52 автобусов. Еще часть людей привезли поездом из Бреста.

Издание опубликовало и фото запаркованных автобусов и людей, ожидающих начала акции.

Сегодня запланировано и продолжение протеста против фальсификации результатов выборов, сбор анонсированный на 14-00.

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