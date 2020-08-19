В Испании наибольшее количество случаев коронавируса после отмены карантина

В Испании за последние сутки подтвердили 3715 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым ежедневным антирекордом с момента выхода страны из режима строгой изоляции в конце июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Большая часть новых случаев зафиксирована в Мадриде - 1535 новых случаев, далее следуют регионы Страны Басков и Арагон, в каждом из которых зарегистрировано около 470 новых случаев заражения.

Также за сутки в Испании умерли 14 человек, днем ранее сообщалось о 21 умершем. По данным Министерства здравоохранения, за последние семь дней от вируса умер 131 человек.

Общее количество случаев заражения, которые включают тесты на антитела у пациентов, которые, возможно, уже выздоровели, увеличилось до 370 867.

Несмотря на обязательное использование масок по всей стране, данные ЕС показывают, что в Испании самый высокий общий показатель случаев заболевания в Западной Европе, а также самый высокий уровень заболеваемости на 100 тысяч человек за последние 14 дней.

В конце прошлой недели все регионы Испании согласились на закрытие ночных клубов и запрет курения на открытом воздухе, когда социальная дистанция невозможна.

Среди других мер - необходимость гарантировать минимальное расстояние 1,5 метра в помещениях баров и других подобных заведений. Количество людей за одним столом будет ограничено максимум десятью.