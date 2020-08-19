В Іспанії найбільша кількість випадків коронавірусу після скасування карантину

В Іспанії за останню добу підтвердили 3715 нових випадків зараження коронавірусом, що стало новим щоденним антирекордом з моменту виходу країни з режиму суворої ізоляції в кінці червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Більша частина нових випадків зафіксована в Мадриді - 1535 нових випадків, далі йдуть регіони Країна Басків і Арагон, в кожному з яких зареєстровано близько 470 нових випадків зараження.

Також за добу в Іспанії померли 14 осіб, днем ​​раніше повідомлялося про 21 померлого. За даними Міністерства охорони здоров'я, за останні сім днів від вірусу померла 131 людина.

Загальна кількість випадків зараження, які включають тести на антитіла у пацієнтів, які, можливо, вже одужали, збільшилася до 370 867.

Незважаючи на обов'язкове використання масок по всій країні, дані ЄС показують, що в Іспанії найвищий загальний показник випадків захворювання в Західній Європі, а також найвищий рівень захворюваності на 100 тисяч осіб за останні 14 днів.

Наприкінці минулого тижня усі регіони Іспанії погодилися на закриття нічних клубів та заборону паління на відкритому повітрі, коли соціальна дистанція неможлива.

Серед інших заходів - необхідність гарантувати мінімальну відстань 1,5 метра в приміщеннях барів та інших подібних закладів. Кількість людей за одним столом буде обмежена максимум десятьма.