Президент Венгрии: добрососедским отношениям и тесному сотрудничеству с Украиной "нет альтернатив"

Президент Венгрии в официальном приветствии Украины с Днем независимости отметил, что добрососедским отношениям и тесному сотрудничеству между странами "нет альтернатив".

Как пишет "Европейская правда", поздравление от Яноша Адера опубликовал Офис президента Украины.

Президент Венгрии напоминает, что страна одной из первых признала украинскую независимость и сейчас продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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"Убежден, что добрососедские отношения и тесное сотрудничество между Венгрией и Украиной не имеют альтернативы. С радостью констатирую, что в этом году наконец состоялось сближение в наших отношениях.

Перед нами еще много задач, но уверен, что путем взаимного уважения и добрых намерений мы сможем найти решение в еще открытых вопросах", - отмечает Янош Адер.

В конце июля МИД Украины выражал беспокойство по поводу заявления венгерского посла Иштвана Ийдярто о том, что Будапешт продолжит блокировать заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров, отметив, что это не соответствует договоренностям по итогам визита в Киев главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

Сейчас Украина и Венгрия согласовывают позиции по спорным вопросам и готовят совместный меморандум к будущей встрече Владимира Зеленского и венгерского премьера Виктора Орбана.